A fuga desesperada de funcionários da Apple fechados em fábrica por lockdown anti-covid na China

Há 31 minutos

Trabalhadores fugiram da maior fábrica de montagem de iPhones da Apple na China devido a um lockdown rígido imposto por causa de um surto de covid no local de trabalho.

O vídeo compartilhado na internet mostra cerca de 10 pessoas desesperadas pulando uma cerca do lado de fora da fábrica, de propriedade da fabricante Foxconn, na capital da província central chinesa de Henan, Zhengzhou.

A população da China está enfrentando uma política rígida de lockdown imposta pelo governo do presidente Xi Jinping.

No entanto, na semana passada, a cidade de Zhengzhou detectou 167 infecções comunitárias — acima das 97 da semana anterior, segundo a agência de notícias Reuters.

A Foxconn, que atua como fornecedora da Apple, com sede nos EUA, tem centenas de milhares de trabalhadores em seu complexo de Zhengzhou.

A empresa afirmou no domingo que não impediria seus trabalhadores de deixar a fábrica.

No entanto, imagens compartilhadas nas mídias sociais chinesas e pelo correspondente da BBC na China, Stephen McDonnell, mostram trabalhadores fugindo do local e iniciando longas caminhadas de volta às suas cidades natais, evitando o transporte público.

Um trabalhador de 22 anos, de sobrenome Xia, disse ao jornal Financial Times que os dormitórios da empresa estavam "em caos total", com pessoas mantidas em confinamentos. "Nós pulamos uma cerca de plástico e uma cerca de metal para sair do local", disse.