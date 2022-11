O escândalo com xarope adulterado que matou pelo menos 157 crianças na Indonésia

Quando Nadira, de 17 meses, ficou gripada, sua mãe, Agustina Maulani, comprou um xarope de paracetamol para tosse em um centro de saúde no sul de Jacarta, capital da Indonésia.

"Dei o remédio a ela a cada quatro horas, porque a febre se recusava a baixar. Ela se recuperava, mas logo voltava a ter febre. No final, ela parou de urinar", disse ela à BBC.

"No final, ela faleceu rapidamente. Com uma dor realmente terrível", conta Agustina, chorando.

Nadira morreu em agosto. Em outubro, as autoridades indonésias disseram que ela fazia parte de um grupo de crianças que morreram de problemas renais inexplicáveis.

Nada sugere que os dois escândalos estejam ligados. As autoridades indianas e a fabricante Maiden Pharmaceuticals dizem que os quatro xaropes foram exportados apenas para a Gâmbia. A Indonésia afirma que os xaropes feitos na Índia não estão disponíveis localmente.

Os farmacêuticos estão retirando os xaropes do mercado

A tragédia chocou a Indonésia. Na semana passada, o ombudsman do país criticou o Ministério da Saúde e a BPOM, que ele disse não ter feito o suficiente para testar os produtos à venda para garantir que cumprissem com os padrões estabelecidos.

Em um editorial enfurecido, o jornal Jakarta Post afirmou que a BPOM havia passado a responsabilidade pelos testes para as próprias empresas farmacêuticas — uma descoberta "aterrorizante" que mostrou que o Estado havia "aberto mão de sua autoridade".

"Com nossos corações devastados à medida que pais continuam a perder seus preciosos filhos, agora descobrimos a negligência grosseira e falta de supervisão do governo", escreveu o jornal.

O dietilenoglicol foi usado no passado para tornar os medicamentos mais doces — mas agora é conhecido por ser tóxico, segundo ele.

Quando o dietilenoglicol é metabolizado no corpo, ele forma ácido diglicólico que se acumula e danifica as células renais — pode ser fatal se não for tratado a tempo, ele acrescenta. Uma redução na micção é um sinal precoce de intoxicação renal.