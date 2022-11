'Quero abraçar meu filho pela última vez', diz mãe de brasileiro que morreu atropelado durante tiroteio em Londres

Há 51 minutos

Guilherme Messias de Sousa, de 23 anos, morreu ao ser atropelado no último domingo (30/10) durante uma perseguição seguida de um tiroteio em Brixton, no sul de Londres (Reino Unido)

O último desejo de Rosângela Messias de Sousa, de 46 anos, é poder dar um abraço em seu filho, Guilherme Messias de Sousa, de 23 anos, que morreu ao ser atropelado no último domingo (30/10) durante uma perseguição seguida de um tiroteio em Brixton, no sul de Londres (Reino Unido). Guilherme era entregador de delivery.

"Preciso do corpo do meu filho. Preciso abraçá-lo pela última vez", diz ela em entrevista à BBC.

A família busca agora meios de conseguir o translado do corpo de Guilherme, para velá-lo e enterrá-lo em sua cidade natal, e conta com a mobilização de amigos do jovem.