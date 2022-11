Coreia do Norte: qual é o poderio dos mísseis o país vem testando

Coreanos em Seul assistiram preocupados ao lançamento de mísseis no país vizinho

A Coreia do Norte tem alarmado a região do Pacífico com um aumento acentuado no número de testes de mísseis, incluindo um que sobrevoou o Japão.

Acredita-se que os militares da Coreia do Norte possam em breve testar mais uma vez um dispositivo nuclear.

Quais mísseis a Coreia do Norte está testando?

A Coreia do Norte vem testando uma variedade de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e mísseis hipersônicos.

Mísseis hipersônicos voam a várias vezes a velocidade do som e em baixa altitude, para escapar da detecção dos radares.

Acredita-se que o míssil disparado sobre o Japão em outubro tenha sido um Hwasong-12 de alcance intermediário, que tem um alcance de 4.500 km - longe o suficiente para atingir a ilha americana de Guam a partir de um lançamento da Coreia do Norte.

Acredita-se que um teste de mísseis balísticos mais recente falhou e não conseguiu passar pelo Japão.

"A Coreia do Norte vem testando mísseis com alcance cada vez maior", diz Joseph Byrne, pesquisador do Royal United Services Institute. "Pode ser sinal da proximidade de um teste de outra ogiva nuclear, o que foi previsto há algum tempo", acrescenta.

A Coreia do Norte também está testando o míssil balístico Hwasong-14. Este tem um alcance de 8 mil km - embora alguns estudos tenham indicado que poderia viajar até 10 mil km, tornando-o capaz de chegar a Nova York. É o primeiro dos mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte (ICBMs).

Acredita-se que o míssil Hwasong-15 tenha um alcance de 13 mil km, colocando todos os EUA continentais em sua mira. Em outubro de 2020, a Coreia do Norte apresentou o mais recente de seus mísseis balísticos, o Hwasong-17. Acredita-se que tenha um alcance de 15 mil km ou mais.

O Hwasong-17 poderia carregar três ou quatro ogivas, em vez de apenas uma - tornando mais difícil para uma nação alvo se defender.

A revelação dos novos mísseis parecia ser uma mensagem para o governo de Joe Biden da crescente capacidade militar da Coreia do Norte, dizem especialistas.

Em março de 2021, o país realizou o lançamento do que chamou de "projétil guiado tático de novo tipo", que disse ser capaz de transportar uma carga útil de 2,5 toneladas - em teoria, capaz de transportar uma ogiva nuclear.

Analistas do Centro James Martin para Estudos sobre Não-Proliferação disseram à Reuters que o projétil parecia ser "uma variante melhorada" de um míssil testado anteriormente, o KN-23.

Quais armas nucleares a Coreia do Norte tem?

A última vez que a Coreia do Norte testou uma bomba nuclear foi em 2017. A explosão em seu local de teste em Punggye-ri teve uma força, ou "rendimento", entre 100-370 quilotons.

Uma bomba de 100 quilotons é seis vezes mais poderosa do que a que os EUA lançaram sobre Hiroshima em 1945.

A Coreia do Norte afirmou que este foi seu primeiro dispositivo termonuclear - o mais poderoso de todos os tipos de arma atômica.

No entanto, a Coreia do Norte pode agora ter como objetivo testar um tipo menor de ogiva nuclear com força explosiva semelhante, de acordo com Byrne.

"Parece que agora eles estão testando uma nova uma ogiva miniaturizada que pode ser instalada em uma série de mísseis, incluindo mísseis de curto alcance", diz ele.

Onde poderiam ser realizados os testes nucleares?

Seis testes subterrâneos já foram realizados em Punggye-ri. No entanto, em 2018, a Coreia do Norte disse que fecharia o local porque já teria "confirmado" suas capacidades nucleares.

Alguns dos túneis no local foram posteriormente explodidos na presença de jornalistas estrangeiros. No entanto, a Coreia do Norte não convidou especialistas internacionais para verificar se o local realmente havia sido aposentado.

Imagens de satélite divulgadas no início deste ano indicam que o trabalho para renovar Punggye-ri começou.

Qualquer teste nuclear futuro no local violaria as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Reativado o reator nuclear

Em 2018, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, fez uma promessa ao então presidente dos EUA, Donald Trump, de que a Coreia do Norte destruiria todas as suas instalações de enriquecimento de material nuclear.

No entanto, a agência atômica da ONU, a AIEA, diz que imagens de satélite apontam que a Coreia do Norte reiniciou o reator que produz plutônio para armas.

Em setembro, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse que havia sinais de que um local de testes nucleares havia sido reaberto.

"Observamos indicações da operação das instalações e dos trabalhos de construção no local de Yongbyon, bem como atividades em outros locais", disse ele.