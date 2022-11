Como atração turística na Índia se transformou em armadilha mortal com dezenas de mortos

Há 1 hora

Uma série de questionamentos estão sendo feitos na Índia depois que uma popular ponte suspensa para pedestres desabou, jogando dezenas de pessoas no rio que passava embaixo dela, em Morbi, no estado de Gujarat, na noite de domingo (30/10).

O incidente, uma das piores tragédias no país em anos, deixou 135 mortos — a maioria mulheres, crianças e idosos. A aglomeração ocorreu em meio ao Diwali, o Festival das Luzes, um dos mais tradicionais e populares eventos festivos do hinduísmo.

Os minutos que antecederam o desastre

A ponte foi construída no final do século 19, durante o domínio britânico na Índia

"Eu costumava visitar (a ponte) com meus pais e, nos últimos anos, ia lá todos os domingos com meus amigos", diz Mahesh.

Sentado agora em seu leito no hospital com gesso no pescoço, Mahesh conta que, ao se aproximarem da ponte, perceberam que estava superlotada.

Denúncias em relação aos reparos

Um dia antes, Jaysukh Bhai Patel, dono do grupo Oreva, empresa contratada para manter e operar a ponte desde 2008, disse em entrevista coletiva que a reforma custou 20 milhões de rúpias (US$ 242 mil).

"Nada acontecerá com a ponte nos próximos 8 a 10 anos. E se for usada com responsabilidade, a ponte não precisará de reparos por 15 anos", disse ele ao jornal Times of India.