Trump dá maior indicação até agora de que vai concorrer à Presidência em 2024

Há 51 minutos

"Eu concorri duas vezes", disse ele. "Ganhei as duas vezes e fui muito melhor na segunda vez do que na primeira, recebendo milhões de votos a mais em 2020 do que em 2016. E, sendo assim, conquistei muito mais votos do que qualquer presidente em exercício na história do nosso país."