Canadá quer atrair 1,4 milhão de imigrantes para ocupar vagas de trabalho

Há 1 hora

Com essas palavras, o ministro da Imigração do Canadá, Sean Fraser, anunciou um plano para receber cerca de 1,4 milhão de migrantes nos próximos três anos.

De acordo com Fraser, o Canadá espera receber 465 mil novos residentes permanentes em 2023, 485 mil em 2024 e até 500 mil em 2025. Isso representa um aumento de cerca de 13% das metas iniciais do governo canadense.

O principal objetivo da medida é aumentar a força de trabalho do país. Atualmente dezenas de milhares de vagas de trabalho estão disponíveis mas não há quem as preencha.

"O plano de imigração ajudará as empresas a encontrar os trabalhadores que precisam", disse Fraser.

Muitas das vagas de emprego que foram criadas depois do auge da pandemia de covid-19 ainda não foram preenchidas.

Os números são paradoxais no Canadá: enquanto existem 950 mil vagas abertas em diferentes setores, há também um milhão de desempregados.

Sean Fraser é ministro da Imigração do Canadá

Mas quem são as pessoas que o governo canadense está procurando?

Saúde, informática e restaurantes

"Precisamos de mais trabalhadores em todos os setores em todas as regiões do país, independentemente de serem profissionais de saúde da linha de frente, caminhoneiros, construtores ou engenheiros de software", disse ele.

O objetivo do plano é aumentar a força de trabalho, já que muitos canadenses se aposentaram nos últimos anos

A necessidade é tão grande, que embora o Partido Conservador do Canadá, que se opõe ao governo do primeiro-ministro Justin Trudeau, tenha criticado a decisão anunciada esta semana, ele aceitou a necessidade de uma abertura da imigração.

No entanto, alguns especialistas apontam que esse não será um processo fácil devido à crise financeira que vive não só o Canadá, mas as principais economias do mundo, marcada pelo aumento das taxas de juros e alta inflação.