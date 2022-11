Ideologia de extrema direita motivou atentado em centro de imigrantes, diz polícia britânica

Há 1 hora

Andrew Leak, de 66 anos, da cidade inglesa de High Wycombejogou, jogou até três dispositivos incendiários no local em Dover, no último domingo (31/10).

O Policiamento Contra o Terrorismo do Sudeste (CTPSE) disse que as evidências mostraram que o ataque "foi motivado por uma ideologia terrorista".

Tim Jacques, coordenador nacional sênior de policiamento de combate ao terrorismo, disse: "Depois de considerar as evidências coletadas até agora, embora haja fortes indícios de que a saúde mental provavelmente foi um fator, estou convencido de que as ações do suspeito foram principalmente motivadas por uma ideologia extremista.

Dois membros da equipe do centro de imigração ficaram com ferimentos leves depois que a polícia foi chamada às 11h22 (hora local) na manhã de domingo.

Após o ataque, cerca de 700 migrantes foram transferidos de Dover para o centro de processamento em Manston, onde as condições de superlotação já haviam sido severamente criticadas pelos inspetores do governo.

Um comunicado da polícia no sábado disse: "Várias testemunhas importantes foram ouvidas durante o curso da investigação e vários itens de interesse foram recuperados, incluindo dispositivos de mídia digital. As evidências do exame desses itens sugerem que havia uma motivação de extrema direita por trás do ataque".