O caso de estupro de menina de 11 anos que mudou lei na França

Há 12 minutos

O acusado, que não foi identificado, admitiu ter feito sexo com a vítima, uma menina que cursava a 6ª série do ensino fundamental, em 2017, depois de conhecê-la em um local próximo à escola onde ela estudava, na cidade Val-d'Oise.

De acordo com o jornal francês Le Monde, o episódio aconteceu em 24 de abril. Sarah concordou em seguir o homem, que na época tinha 28 anos, após ele abordá-la em uma praça.

Na época do julgamento, que ocorreu em 2018, a acusação de estupro foi reduzida a agressão sexual, o que fez com que uma onda de protestos surgisse, de acordo com a agência de notícias AFP.