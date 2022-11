Gana: perfil do país africano abençoado com a "Costa de Ouro"

O país deve seu o nome ao grande império comercial medieval que se localizava a noroeste do Estado moderno até o seu desaparecimento no século 18.

Anteriormente conhecida como a Costa de Ouro, Gana obteve a independência do Reino Unido em 1957, tornando-se a primeira nação subsaariana a libertar-se do domínio colonial.

LÍDER

O advogado Nana Akufo-Addo venceu as eleições no final de 2016 e assumiu a presidência de Gana

Nana Akufo-Addo, um erudito advogado de direitos humanos, venceu eleições presidenciais em dezembro de 2016 apelando a um eleitorado preocupado com incertezas econômicas e aspirando por mudanças.

Sua vitória por uma margem relativamente pequena, após uma disputa acirrada, foi vista como um teste democrático, numa região assombrada por golpes de Estado. Porém, o incumbente John Mahama reconheceu a derrota. A disputa de 2016 se repetiu em 2020, com Afuko-Addo derrotando novamente a John Mahama.

MÍDIA

Os meios de comunicação de Gana gozam de um alto grau de liberdade de imprensa, e a imprensa privada e as emissoras operam sem restrições significativas.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Brasil e Gana têm relações diplomáticas desde 1960. Os países possuem importantes projetos de cooperação bilateral e assistência técnica, especialmente na área de segurança alimentar, através de um escritório da Embrapa no país em funcionamento desde 2006.

As relações culturais, entretanto, datam ainda da época colonial. A comunidade Tabom, que se estabeleceu na região da Grande Accra no século 19, nasceu com africanos libertos, muitos de descendência iorubá, que conseguiram retornar à África Ocidental (Nigéria, Togo, Benin e Gana).