As pistas de um massacre esquecido na guerra da Etiópia

Há 52 minutos

Os dois últimos anos foram de guerra civil na Etiópia, com embates entre o tropas do governo e combatentes da Frente da Libertação do Povo do Tigray (TPLF na sigla original) e um saldo de milhares de mortes de civis e alertas de fome em partes do país.