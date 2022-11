Rússia recua e decide retirar tropas de Kherson, cidade-chave na Ucrânia

As Forças Armadas da Rússia receberam ordens para se retirarem da cidade ucraniana de Kherson, a única capital regional que Moscou capturou desde o início da invasão em fevereiro.

O comandante da Rússia na Ucrânia, general Sergei Surovikin, disse que não é mais possível continuar abastecendo a cidade com suprimentos.

A retirada significa que as forças russas sairão inteiramente da margem ocidental do rio Dnipro.

A TV estatal russa exibiu cenas de uma reunião em que membros do alto escalão militar russo tomavam a decisão. O general Surovikin relatou a situação em Kherson.

Foi Putin quem anunciou a anexação de Kherson pela Rússia e três outras regiões ocupadas, no final de setembro.

"Nessas circunstâncias, a opção mais sensata é organizar a defesa ao longo de uma linha de barreira ao longo do rio Dnipro", disse o Surovikin na reunião.

No início da guerra, as forças russas varreram o sul da Ucrânia a partir da Crimeia anexada, tomando a cidade de Kherson no início de março.