Dinamarca: perfil do país que deu origem aos vikings e Hans Christian Andersen

Turistas aproveitam um dia ensolarado em bares e barcos do píer de Nyhavn em Copenhague

A Dinamarca moderna é uma economia de serviços altamente competitiva, com elevados níveis de emprego e um sistema de segurança social abrangente.

Após a pandemia de coronavírus, cresceu o interesse no estilo de vida "hygge", cujo principal objetivo é introduzir conforto, paz, aconchego e bem estar na rotina.

LÍDERES

Margrethe sucedeu o pai, Frederick 9º, em 1972, depois que uma lei de 1953 permitiu às mulheres ascender ao trono. Com a morte da rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido, Margrethe passou a ser a monarca mais longeva da Europa.

Além disso, a rainha é uma artista, com diversas publicações como ilustradora, estilista de roupas e tradutora. Além de dinamarquês, fala inglês, francês e alemão.

Eleita como líder do partido em 2019 aos 41 anos, Frekeriksen se tornou a primeira-ministra mais jovem do país e apenas a segunda chefe de governo feminina. Seu partido, social-democrata, pôs fim a quatro anos de governo de centro-direita.

Durante a campanha, Frederiksen combinou plataformas de políticas sociais de centro-esquerda com um discurso duro em relação à imigração.

Em novembro de 2022, Frederiksen foi reconduzida ao cargo após seu partido vencer eleições gerais. Analistas interpretaram o resultado como um voto de confiança pela condução do país durante a pandemia.

RELAÇÕES COM O BRASIL

Mesmo sem ligações estreitas, as relações entre o Brasil e a Dinamarca se beneficiam de agendas complementares.

Em 2007, durante uma visita ao Brasil do primeiro-ministro dinamarquês, Anders Fogh Rasmussen, os países assinaram um acordo de cooperação no combate à mudança climática, concordando em redobrar os esforços na área de energia renováveis, como a produção eólica offshore. Em 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um forte discurso sobre o clima na Conferência da ONU em Copenhague.

Em setembro de 2021, o governo da Dinamarca criticou o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU por não oferecer proteção aos povos yanomami e munduruku, ameaçados por garimpeiros ilegais na Amazônia. O governo dinamarquês indicou que falava em nome de sete países europeus, entre eles Noruega e Suécia.

A liberdade de expressão está prevista na lei dinamarquesa e os cidadãos do país têm amplo acesso a fontes de informação.

A empresa pública de radiodifusão, DR, é responsável por canais nacionais e regionais de rádio e televisão. A TV2 é uma estação comercial do governo. As principais TVs privadas são transmitidas via digital terrestre, satélite e cabo.