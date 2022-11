O que queda do império das criptomoedas de jovem bilionário Sam Bankman-Fried diz sobre o setor

BBC News Mundo

Há 29 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Bloomberg estima que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, perdeu 94% da sua fortuna em um só dia

2022 parecia que seria o melhor ano do jovem empresário de criptomoedas Sam Bankman-Fried.

Ele chegava aos 30 anos e a FTX, empresa que fundou em 2019, estava entre as maiores plataformas de compra e venda de moedas digitais.

Segundo a revista Forbes, a fortuna deste filho de professores da Universidade Stanford e graduado do Massachusetts Institute of Technology (MIT) chegou neste ano a US$ 24 bilhões, quase triplicando o valor com que fechou 2021.

Mas quase que de um segundo para o outro tudo desmoronou: sua empresa está prestes a falir.

A crise do FTX foi comparada por alguns especialistas ao colapso do banco de investimento Lehman Brothers na grande crise de 2008, com muitos se questionando se a queda da empresa poderia ter um efeito dominó em todo o setor de criptomoedas.

O bitcoin, a maior moeda digital, chegou ao seu menor valor desde 2020, assim como outras criptomoedas foram arrastadas para um poço cujo fundo não se sabe onde está.

Como se fosse um drama de TV, surgiram negociações frenéticas nos últimos dias. A maior rival da FTX, a Binance, disse publicamente que compraria a concorrente. Horas depois, desistiu da aquisição.

Em meio ao caos, nesta quinta-feira (10/11) o próprio Bankman-Fried foi ao Twitter pedir desculpas e reconhecer seus equívocos.

"Fiz m... Eu deveria ter feito melhor", escreveu ele.

O pesadelo do jovem bilionário se tornou realidade nesta semana. Segundo estimativas da Bloomberg, o patrimônio líquido de Bankman-Fried caiu de US$ 15,6 bilhões para quase US$ 1 bilhão, uma perda de 94% na riqueza, o maior colapso em um dia entre os magnatas cujas fortunas são monitoradas pela organização.

Razões da queda

Por que a FTX caiu? Após rumores de que a empresa não tinha liquidez suficiente, os clientes começaram a fazer saques frenéticos de centenas de milhões de dólares com medo de perder seus fundos.

A importância da FTX para o setor é tão grande que o banco de investimento JPMorgan Chase alertou que os mercados de criptomoedas podem enfrentar uma efeito cascata de quebras.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Changpeng "CZ" Zhao, diretor executivo da Binance, disse que resgataria seu rival, mas horas depois desistiu da negociação

A BBC tentou entrar em contato com a FTX, mas não recebeu resposta. Um aviso em seu site dizia: "Neste momento, a FTX não pode processar saques. Desaconselhamos fortemente fazer depósitos".

Especialistas estão preocupados com o que pode acontecer nesse mercado, principalmente porque o mundo das criptomoedas está passando por um "inverno cripto", ou seja, um estágio sustentado de preços baixos.

"Este é um evento de cisne negro que leva mais medo ao mundo das criptomoedas", disse Dan Ives, analista sênior de ações da Wedbush Securities, à BBC.

As autoridades dos EUA estão investigando o gerenciamento dos fundos dentro da FTX e de outras empresas administradas por Bankman-Fried.

Um milionário da nova era

Bankman-Fried — que alguns apelidaram de Warren Buffet de sua geração — tornou-se "um farol de esperança para investidores grandes e pequenos", disse o analista de tecnologia da BBC Joe Tidy depois que os preços das criptomoedas sofreram quedas vertiginosas no início do ano.

"Nos últimos seis meses, o jovem forneceu generosos pacotes de resgate a empresas em dificuldades, garantiu aquisições lucrativas e concedeu entrevistas de destaque."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Bankman-Fried no encontro 'Iconoclastas' da revista Forbes

Em várias delas, incluindo uma ao site Vox em março de 2021, Bankman-Fried explicou sua visão: ficar rico e depois distribuir os lucros.

"Se o que você está tentando fazer é doar", disse o empresário, "você deve tentar ganhar o máximo [dinheiro] que puder e doar o máximo que puder".

Essa abordagem fez de Bankman-Fried um dos maiores doadores individuais da campanha do presidente dos EUA, Joe Biden .

E isso o levou a cultivar uma imagem pública próxima à ideia de Robin Hood.

Para Joe Tidy, muitas dessas entrevistas estão lhe custando caro nesses tempos difíceis, principalmente quando se trata da saúde do sistema de moeda virtual.

"Agora parece que sua empresa se junta à crescente lista de empresas de criptomoedas que faliram devido a um problema recorrente: falta de reservas de caixa."