Guerra na Ucrânia: por que um inverno rigoroso pode ajudar ucranianos

Há 53 minutos

Crédito, Getty Images

Em pouco mais de um mês, o inverno cairá sobre a Ucrânia.

É uma circunstância que — apesar das recentes vitórias do Exército ucraniano, como a captura de Kherson nesta semana — pode atrapalhar suas forças armadas na tentativa de continuar a retomada do território ocupado pelos russos.

A Rússia também poderia tentar fazer a população civil ucraniana passar frio, atacando mais usinas de energia e depósitos de combustível.

Como a chegada do inverno deve afetar o conflito?

O quanto o inverno na Ucrânia é frio?

Entre dezembro e março, as temperaturas médias na Ucrânia caem entre -4,8ºC e 2ºC.

Em média, neva por 14 dias em dezembro, 17 dias em janeiro e 15 dias em fevereiro. Em cada um desses meses, caem mais de 1,5 metros de neve.

No entanto, os invernos são mais amenos no sul do país, ao longo da costa do Mar Negro.

Crédito, Getty Images

Como o clima de inverno afetará a guerra na Ucrânia?

Em Kiev, no norte, as temperaturas já estão caindo abaixo de zero.

Em janeiro, a temperatura média é de -3,8°C e à noite, as temperaturas caem para uma mínima média de -6,1°C.

No entanto, na região sul de Kherson, a temperatura média de janeiro é significativamente mais alta: -0,9°C. A mínima média é de -3.7°C.

Isso significa que nas linhas de frente no nordeste da Ucrânia, as temperaturas podem cair o suficiente para que o solo congele.

No entanto, nas linhas de frente perto da região de Kherson, a neve e a chuva do inverno podem transformar o solo em lama.

Como o inverno vai afetar as tropas em combate?

O solo lamacento e a neve profunda dificultarão a movimentação rápida das tropas e seus veículos.

Isso coloca as tropas da Ucrânia em desvantagem, diz Forbes Mackenzie, diretor executivo dos Serviços de Inteligência Mackenzie, porque impede que elas avancem rapidamente.

"Os ucranianos vão querer um inverno frio e rigoroso com solo congelado para que possam continuar a manobrar rapidamente e flanquear as forças russas", diz ele.

"No entanto, os russos vão querer um inverno quente e úmido que deixará os ucranianos atolados."

Um grande problema para a Ucrânia e a Rússia será manter suas forças abastecidas.

"As tropas precisam de mais comida no inverno e mais combustível para se aquecer", diz Ben Barry, membro do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

"No entanto, ambos os lados estão acostumados ao clima frio, e seus equipamentos foram projetados para o frio, de modo que o clima de inverno não impedirá completamente que suas tropas se enfrentem", diz ele.

Crédito, Getty Images

Como o inverno afetará o combate?

Muitos especialistas militares acreditam que durante o inverno, tanto os militares russos quanto os ucranianos se concentrarão mais em ataques de artilharia do que em ataques terrestres.

"No inverno, é mais difícil entregar suprimentos e as tropas ficam mais vulneráveis ​​à escassez", diz Marina Miron, pesquisadora de Defesa do King's College London.

"Ambos os lados usarão artilharia de longo alcance e drones para atacar linhas de suprimentos e depósitos de suprimentos, com o objetivo de esgotar os recursos rivais."

No entanto, tempestades e neve podem afetar a capacidade de cada lado de detectar alvos de artilharia, a menos que estejam usando equipamentos infravermelhos.

As forças armadas ucranianas e russas dependem demais dos drones, e muitos deles são equipados com câmeras básicas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rússia usa drones kamikaze sobre a cidade de Kiev

A Rússia atacará civis na Ucrânia no inverno?

A Rússia já lançou vários ataques a áreas residenciais e instalações civis, como usinas de energia e instalações hidráulicas.

Orysia Lutsevych, diretora do Fórum da Ucrânia do instituto Chatham House, diz que essa estratégia deve continuar durante o inverno.

"Os civis esperam ataques contínuos à infraestrutura, principalmente para privá-los de calor", diz ele.

"Agora as pessoas estão estocando combustível como lenha e comprando estufas. Hospitais estão comprando seus próprios geradores."

A estratégia da Rússia está agora nas mãos do general Sergei Surovikin, o recém-nomeado comandante-chefe das forças que lutam na Ucrânia.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O general Sergei Surovikin é o novo comandante-chefe do presidente Putin para as tropas russas na Ucrânia

Surovikin é conhecido como "General Armageddon" devido ao estilo "mão de ferro" com que comandou operações na Síria.

Seu objetivo talvez seja causar um colapso no moral da população ucraniana, diz Miron.

"A Rússia acredita que se as pessoas congelarem e se desesperarem, elas podem se rebelar contra seu governo", diz ele.

No entanto, diz Lutsevych, a Ucrânia está relativamente bem preparada para o inverno.

"As instalações de armazenamento de gás estão cheias e você tem grandes suprimentos de combustível como o diesel", diz ele.

"As pessoas percebem que a Rússia não está ganhando a guerra e que, se conseguirem passar o inverno, poderão ter mais sucesso contra a Rússia na primavera."

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-63608002