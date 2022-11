Banksy pinta mural em prédio bombardeado na Ucrânia

Há 11 minutos

Banksy postou em seu Instagram foto do mural com ginasta em Borodyanka

O famoso grafiteiro Banksy revelou seu mais recente trabalho: um mural pintado com estêncil em um prédio arrasado por bombardeios na Ucrânia.

Banksy postou uma foto no Instagram da sua nova obra de arte — uma ginasta em meio a escombros na cidade de Borodyanka.

Antes de a foto ser publicada no Instagram de Banksy, já havia especulação de que ele pudesse estar trabalhando em cidades ucranianas, já que outras obras semelhantes foram vistas pelo país.

O grafiteiro postou três imagens do mural da ginasta nos destroços do bombardeio russo com uma legenda: "Borodyanka, Ucrânia".