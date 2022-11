Guerra na Ucrânia: como retirada russa de Kherson pode abalar imagem de Putin

Há 1 hora

Logo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, os apresentadores de programas de TV aqui estavam prevendo com confiança que em poucos dias as tropas russas estariam marchando por Kiev.

Esta semana, os mesmos apresentadores anunciaram a "difícil decisão" do Exército de retirar as forças russas de Kherson - a única capital regional ucraniana que a Rússia conseguiu capturar e ocupar desde a invasão do país em 24 de fevereiro.