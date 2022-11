O que se sabe sobre explosão em Istambul que matou ao menos 4 e feriu dezenas

Há 30 minutos

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (13/11) em uma explosão em uma área movimentada do centro de Istambul, segundo informações do governador da cidade turca.

Ali Yerlikaya disse no Twitter que a explosão aconteceu por volta das 16h20 do horário local (10h20, no horário de Brasíila), em uma rua comercial na região da Praça Taksim.