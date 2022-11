Eleições nos EUA: por que vitória democrata no Senado importa na disputa com republicanos

Há 29 minutos

Os democratas agora lideram com 50 senadores contra 49 na câmara alta do Congresso. Mesmo que os republicanos ganhem a disputa restante para o Senado na Geórgia, a vice-presidente Kamala Harris poderá dar um voto de desempate.

"Esta vitória pertence a Joe Biden", disse ela no domingo. "A liderança do presidente nos colocou em uma boa posição - todos os candidatos nas urnas - para falar sobre pelo que os democratas lutam e o que fizemos."

Eles são em geral, no entanto, os mesmos que foram críticos regulares do ex-presidente no passado.

O verdadeiro teste será se aliados de longa data de Trump - como a senadora Lindsey Graham, da Carolina do Sul, membros do ultraconservador House Freedom Caucus ou governadores republicanos proeminentes - se voltarem contra ele.

De acordo com relatos recentes, os aliados do ex-presidente estão pressionando os republicanos interessados ​​em cargos de liderança no Congresso a apoiar publicamente as aspirações presidenciais de Trump.