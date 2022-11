A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A dura vida em Lyman, cidade ucraniana libertada do controle russo

Há 59 minutos

Ucranianos que vivem em cidades recém-liberadas do controle russo enfrentam condições difíceis: muitos vivem em áreas destruídas por bombardeios e se preparam para o inverno sem contar com eletricidade ou gás.

A BBC visitou Lyman, no leste da Ucrânia, que foi libertada no final de setembro, como parte de uma contraofensiva do Exército ucraniano - que conseguiu recapturar partes de Donetsk, Kharkiv e Kherson.