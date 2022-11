A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Michelle Obama: 'odeio que me perguntem se vou concorrer à Presidência'

Há 1 hora

Veja um trecho da entrevista dela com a jornalista Naga Munchetty, da BBC, em que fala da vida com Barack Obama e as filhas e da pergunta que mais odeia escutar.