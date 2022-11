Amazônia: o que Lula deveria fazer contra alta na destruição

O presidente eleito, que é aguardado na Conferência sobre as Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP27), realizada até 19 de novembro em Sharm El Sheik, no Egito, precisará lidar com as altas sucessivas no desmatamento da Amazônia registradas nos últimos anos.