Missão Artemis: Nasa lança seu foguete mais potente da história em teste para voltar à Lua

Há 1 hora

A Nasa, agência espacial americana, lançou nesta quarta-feira (16/11) seu novo e gigantesco foguete lunar, o Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês), com o objetivo de preparar o terreno para uma possível presença humana sustentável na superfície da Lua e avançar com os projetos de missões tripuladas a Marte.

O SLS, de 100 metros de altura, é o foguete mais potente já desenvolvido pela Nasa e é a base do programa Artemis, que pretende voltar a levar astronautas à superfície lunar após 50 anos de ausência.

Esta espaçonave, conhecida como Orion, está sem tripulação neste voo em particular, mas se tudo der certo, haverá astronautas a bordo em futuras missões com destino à superfície lunar.

Mas essas questões foram superadas nesta ocasião, e o Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês), como o foguete é frequentemente chamado, recebeu permissão para iniciar sua decolagem do Centro Espacial Kennedy às 1h47 do horário local (06:47 GMT).

O foguete tem uma série de manobras importantes para realizar bem acima do nosso planeta para colocar a cápsula Orion na rota certa para a Lua.

E está planejando uma série de missões cada vez mais complexas para a próxima década que devem resultar em uma presença mais sustentada no satélite natural da Terra — com habitats na sua superfície e o uso de rovers (veículos de exploração espacial), junto a uma miniestação espacial em órbita ao redor da Lua.

Ilustração: a parte superior do foguete colocará a cápsula Orion na rota para a Lua

Os engenheiros estão mais preocupados em saber como o escudo térmico da Orion vai lidar com as temperaturas extremas que encontrará ao reentrar na atmosfera do nosso planeta.