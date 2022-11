A indenização multimilionária que o Google terá de pagar por rastrear pessoas com geolocalização desativada

Há 44 minutos

Acordo é o maior relacionado a questões de privacidade fechado com Estados americanos da história dos EUA

Agora a empresa americana de tecnologia terá que pagar US$ 391,5 milhões como parte de um acordo judicial fechado com dezenas de Estados dos EUA, que a acusaram de coletar de forma enganosa os dados de seus usuários.

É o maior acordo já fechado com Estados americanos relacionado a questões de privacidade.

Após uma investigação, procuradores-gerais de 40 Estados do país acusaram a empresa de tecnologia de continuar rastreando usuários que haviam desativado os serviços de geolocalização em seus dispositivos, violando assim as leis estaduais de proteção ao consumidor.

Um funcionário do Google disse que a investigação foi baseada em "políticas de produtos obsoletas" que mudaram anos atrás — e que o acordo a que eles chegaram para encerrar a questão era "consistente" com as melhorias que a empresa havia feito nos últimos anos.