Eleições nos EUA: republicanos conquistam Câmara com margem estreita

Kevin McCarthy foi definido pelos republicanos como o indicado do partido à presidência da Câmara

Os republicanos conseguiram ganhar as 218 cadeiras necessárias para obter a maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, segundo projeções da rede CBS News, parceira da BBC no país.

De acordo com a CBS, os republicanos devem ganhar entre 218-223 assentos na Câmara — de um total de 435.

A vitória desta quarta-feira (16/11) confirma a volta a um governo dividido, com os democratas mantendo o poder no Senado. Os republicanos, que esperavam reconquistar o controle das duas casas legislativas, tiveram desempenho abaixo do esperado.