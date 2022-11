Por que EUA terão governo 'dividido' com maioria republicana na Câmara — e o que isso significa

O termo se refere a uma situação em que uma ou ambas as Casas do Congresso são controladas por um partido diferente daquele a que pertence o presidente em exercício, atualmente o democrata Joe Biden.

Governos divididos são bastante comuns no país desde a década de 1970 — e o mais recente se deu durante os dois últimos anos da gestão do ex-presidente Donald Trump, quando os democratas controlavam a Câmara.

O caminho de uma lei

Ainda de acordo com a CBS, os republicanos devem ganhar no total entre 218 e 223 assentos na Casa — de um total de 435.

Os democratas conseguiram, no entanto, manter a maioria mínima que têm no Senado, evitando a onda de vitórias republicanas que muitos esperavam.

Nos EUA, ambas as Casas do Congresso podem iniciar um processo legislativo

O fato de as duas Casas do Congresso estarem nas mãos de partidos diferentes, mesmo que por margens estreitas, pode ter várias consequências.

Mas ele acrescenta que o fato de os democratas terem mantido o controle do Senado significa que o presidente ainda poderá nomear altos funcionários do governo e juízes federais, inclusive da Suprema Corte, sem que a minoria republicana seja capaz de impedi-lo.

Vários republicanos responsabilizam Trump pela tentativa fracassada de obter uma maioria mais forte na Câmara e de recuperar também o controle do Senado, apesar da baixa popularidade do presidente Biden e dos elevados índices de inflação nos EUA.

Grandes mudanças legislativas ocorrem geralmente sob governos de um único partido (quando as duas Casas são controladas pelo partido do presidente), como o "New Deal" do ex-presidente Franklin Roosevelt e a lei de atendimento médico acessível de Barack Obama, conhecida como Obamacare.