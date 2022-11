Depois de perder maioria na Câmara dos EUA, Pelosi deixa liderança dos democratas

O republicano Kevin McCarthy ganhou a indicação do partido para ser o novo presidente da Câmara deve suceder Pelosi no posto.

"Eu jamais imaginaria que um dia passaria de dona de casa a presidente da Câmara", disse Pelosi, fazendo um trocadilho com a palavra "house", que em inglês significa casa e Câmara, em um discurso no plenário nesta quinta-feira, 17/11.

O presidente da Câmara é o único cargo do Congresso descrito na Constituição dos Estados Unidos. Depois do vice-presidente, é o próximo na linha de sucessão à presidência.

Pelosi tornou-se líder da minoria quando os republicanos estavam no comando da Casa em 2003. Os democratas então assumiram o controle da Câmara pela primeira vez em mais de uma década em 2006, e ela se tornou a primeira mulher a liderar um partido importante em qualquer câmara do Congresso.

Atribiu-se à ela grande parte do crédito pela criação do Obamacare, um modelo público de saúde no país, e a aprovação do pacote de investimento climático de Biden, batizado de Green New Deal.