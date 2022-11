Copa do Mundo 2022: a polêmica proibição de cerveja em estádios no Catar 2 dias antes do torneio

Há 40 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O Estádio Lusail, em Doha, é um dos oito estádios onde haverá jogos

A Fifa mudou sua política em relação a bebidas alcóolicas dois dias antes do início da Copa do Mundo, que começa no domingo (20/11) com o jogo do Catar contra o Equador.

A venda de cerveja e outras bebidas alcóolicas no país é estritamente controlada. No entanto, por causa da Copa, haveria venda de cerveja nos oito estádios.

Dois dias antes do início do torneio, no entanto, a Fifa mudou sua política e o álcool será vendido somente "em áreas selecionadas dentro dos estádios" - ou seja, somente para quem esitver nas áreas corporativas.

"Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a Fifa, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no festival de torcedores da Fifa [Fan Fest], outros destinos de torcedores e locais licenciados, removendo os pontos de venda de cerveja dos perímetros do estádio da Copa do Mundo da Fifa 2022 no Catar", disse um comunicado do órgão que rege o futebol mundial.

"Não há impacto na venda da Bud Zero [cerveja sem álcool], que permanecerá disponível em todos os estádios da Copa do Mundo do Catar", continou o comunicado da Fifa.

"As autoridades do país anfitrião e a Fifa continuarão a garantir que os estádios e arredores proporcionem uma experiência respeitosa e agradável para todos os torcedores. Os organizadores do torneio agradecem a compreensão e o apoio contínuo da AB InBev ao nosso compromisso conjunto de atender a todos durante a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022."

A Budweiser, grande patrocinadora da Fifa, é propriedade da fabricante de cerveja AB InBev e tinha direitos exclusivos para vender cerveja na Copa do Mundo. A marca postou uma mensagem no Twitter na sexta-feira dizendo "bem, isso é estranho", mas a postagem foi rapidamente apagada.

Um porta-voz da AB InBev disse que não poderia prosseguir com "algumas das ações planejadas nos estádios" por causa de "circunstâncias além do nosso controle".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Football Supporters' Association (FSA) criticou o momento da decisão de proibir a venda de cerveja para a maioria dos torcedores

Decepção para torcedores

A Football Supporters' Association (FSA), associação inglesa que representa intereses dos torcedores, criticou o momento da decisão de proibir a venda de cerveja para a maioria dos torcedores.

"Alguns torcedores gostam de uma cerveja durante um jogo e outros não, mas o verdadeiro problema é a reviravolta de última hora que fala de um problema mais amplo - a total falta de comunicação e clareza do comitê organizador em relação aos torcedores", disse um porta-voz da FSA.

"Se eles mudarem de ideia a qualquer momento, sem nenhuma explicação, os torcedores terão preocupações compreensíveis sobre se cumprirão outras promessas relacionadas a acomodação, transporte ou questões culturais."