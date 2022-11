O que se sabe sobre a filha de Kim Jong-un apresentada durante lançamento de míssil

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu com a sua filha em público pela primeira vez, confirmando os rumores sobre a existência dela.

A jovem acompanhou o pai no lançamento de um míssil balístico intercontinental na sexta-feira (18/11).

Kim comanda um dos países mais secretos do mundo e pouco se sabe sobre a sua vida pessoal

A agência estatal de notícias da Coreia do Norte, KCNA, publicou várias fotos em que pai e filha aparecem de mãos dadas enquanto conversam, falam com pessoas ligadas ao governo, inspecionam os mísseis e olham o lançamento em uma plataforma de observação.

O lançamento desse míssil balístico intercontinental, condenado pelos Estados Unidos, foi considerado um êxito pelas autoridades da Coreia do Norte. Ele é avaliado como o mais potente dessa categoria e acredita-se que pode ser capaz de alcançar os EUA.

Mas esse tema foi ofuscado em partes pela aparição pública da filha de Kim Jong-un, que despertou muito interesse nos analistas da Coreia do Norte.

"Por quê? Porque (a aparição da jovem) diz muito sobre o futuro do regime e seu programa de armas nucleares. Ou, pelo menos, levanta algumas questões intrigantes", explica Jean Mackenzie, correspondente da BBC em Seul, Coreia do Sul.

"Em primeiro lugar, isso significa que ela foi escolhida como sucessora de Kim e um dia liderará a Coreia do Norte? É muito possível. Esta é uma dinastia familiar, o que significa que o líder vai querer que um de seus filhos assuma as rédeas", acrescenta.

Kim Joung-un com a sua esposa e a sua filha

"Em segundo lugar, por que revelá-la agora? Ela ainda é muito jovem. Se ele está preparando a filha para assumir o comando, isso pode significar que o líder de 38 anos tem problemas de saúde? A sua saúde é alvo de muita especulação, por ser considerado o maior risco para a estabilidade do regime", pontua o especialista.

E em terceiro lugar, aponta o correspondente da BBC, essa aparição da garota também pode dizer algo sobre o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

"Revelar sua existência em um lançamento tão importante sugere que um dia desempenhará um papel importante no desenvolvimento de armas do país. O líder norte-coreano anunciou recentemente que não desistiria, em hipótese alguma, de suas armas nucleares", detalha Mackenzie.

Foto de Kim Jong-un de mãos dadas com a filha foi publicada pela agência de notícias norte-coreana KCNA

O que se sabe sobre a jovem

As informações sobre a jovem são escassas. Por exemplo, o nome dela nunca foi divulgado oficialmente, mas acredita-se que ela se chama Kim Chu-ae.

A idade dela seria entre 12 e 13 anos, aponta Michael Madden, especialista na Coreia do Norte do Centro Stimson, em Washington (EUA).

Para Madden, a aparição pública da jovem pode ser a forma que Kim Jong-un tem para dizer "que a quarta geração de sucessão no poder virá através da minha linha (de sangue)".

Em setembro, vários pesquisadores sobre a Coreia do Norte informaram que a jovem aparecia em um vídeo nas celebrações do Dia Nacional do país.