A mensagem numa garrafa encontrada após 135 anos

Há 29 minutos

O encanador Peter Allan cortou um buraco no piso bem acima da garrafa, sem saber que ela estava lá

Um encanador não pôde acreditar no que via quando fez um buraco no piso de uma casa em Edimburgo, na Escócia, e encontrou uma garrafa contendo uma mensagem de 135 anos.