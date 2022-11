O mistério do assassinato sem cadáver ou vítima que deixa a polícia da França perplexa

Ele pensou que havia matado a mulher, foi para casa buscar uma pá e quando voltou ao local do acidente descobriu que ela ainda estava viva. Então, a polícia acredita que ele "acabou" com ela ao desferir um golpe e depois enterrou o corpo da vítima em uma lixeira.

Em 14 de maio, mais de dois meses depois, a ex-namorada do suspeito procurou a delegacia de Dieppe, na França. A mulher disse que o ex havia ligado bêbado para ela em 9 de março para dizer que havia matado uma mulher em um acidente.

A polícia francesa divulgou um aviso buscando por pistas, no qual detalha que a vítima era uma mulher de 40 a 60 anos de idade e que foi atingida por um Audi preto

Essa era a versão inicial. O suspeito então, segundo a ex dele, teria retornado a ligação para dizer que estava tudo bem e que a mulher que ele havia atropelado estava viva e havia voltado para casa.

Preocupada, a ex procurou o suspeito no dia seguinte. O homem não estava em casa, mas o automóvel dele apresentava danos no para-brisa e uma grande mancha vermelha, segundo ela.