Guerra da Ucrânia: os soldados encarregados de recolher corpos no conflito

Há 55 minutos

No dia em que nos encontramos, eles estavam em uma região recém-libertada no leste da Ucrânia.

Eles abrem a porta de uma van branca, marcada com uma cruz vermelha e o número 200 — o código militar para o transporte de soldados mortos. Há um cheiro enjoativo de morte quando eles abrem a porta traseira, e larvas no chão de corpos recolhidos no início do dia.