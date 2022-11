Covid-19: China tem 1ª morte em 6 meses e alta de casos em momento 'mais grave’ da pandemia

A política de 'covid zero', com confinamentos e quarentenas forçadas, vem gerando tensão entre os cidadãos na China

A cidade de Pequim enfrenta o momento "mais complexo e grave" da pandemia de covid-19, segundo as autoridades, após registrar as primeiras mortes em seis meses e um aumento contínuo de casos em toda a China.

Insistência na política de 'covid zero'

As mortes acontecem em meio a raros protestos no país sobre a política de "covid zero" do governo chinês.