Por que Trump não volta ao Twitter mesmo após 'anistia' dada por Elon Musk

Há 21 minutos

"O Twitter é uma coisa maravilhosa para mim, porque eu divulgo minhas ideias... Eu poderia não estar aqui falando com você agora como presidente se não tivesse uma maneira honesta de me comunicar", disse ele.

Depois que Trump foi expulso do Twitter, ele criou sua própria plataforma de mídia social chamada Truth Social - que se parece muito com o Twitter.

No ano passado, a empresa privada proprietária da Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), anunciou sua intenção de se fundir com uma empresa "de fachada" que negocia na bolsa de valores chamada Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Mas isso não impediu os investidores de investir dinheiro no DWAC - todos eles especulando que o negócio será concluído. Atualmente, a empresa está avaliada em mais de US$ 800 milhões (R$ 4,2 bi).

Mantendo a fidelidade

A exclusividade de Trump com o Truth Social foi tão importante para a proposta de fusão com a DWAC que foi estipulada formalmente no contrato.

Em vez de simplesmente ser um lugar onde as pessoas podem investir de fato no Truth Social, as pessoas têm comprado ações da DWAC como forma de investir no próprio ex-presidente.