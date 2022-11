Pablo Milanés: por que 'voz' da Revolução Cubana passou a criticar regime de Fidel Castro

Há 1 hora

Pablo Milanés, morto nesta terça-feira (22/11) em Madri aos 79 anos, foi uma referência cultural do sistema socialista cubano e da esquerda latino-americana.

Fundador do movimento Nueva Trova junto com Silvio Rodríguez e Noel Nicola, dedicou parte de seu repertório musical às ideias suscitadas pela revolução liderada por Fidel Castro em 1959.

Ao longo dos anos, Milanés passou a descrever o governo da ilha como "repressivo", afirmou que o socialismo era um "fracasso" e pediu a transição do atual sistema de partido único para a democracia.

Um revolucionário 'liberal demais'

Milanés, que desde criança já se destacava em programas de televisão e grupos vocais, viu triunfar a Revolução Cubana no início da adolescência.

"A origem está no que Cuba significou no ano 59 para o mundo. Tinha 15 anos e quando mergulhei na realidade social da América Latina me tornei um revolucionário", explicou em entrevista ao jornal espanhol El País em 2015.