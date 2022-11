Coreia do Norte: líder Kim Jong-un está preparando sua filha para ser sucessora?

Crédito, KCNA via Reuters Legenda da foto, Kim Jong-un e sua filha participaram de uma sessão de fotos com cientistas, engenheiros e oficiais no teste do novo míssil balístico intercontinental

A filha do líder norte-coreano Kim Jong-un apareceu em público pela segunda vez em uma semana, gerando especulações de que ela poderia estar sendo preparada para suceder seu pai.

A mídia estatal do país não revelou o nome ou a idade da menina e apenas a descreveu como a filha "mais amada" ou "preciosa" do líder.

A agência estatal norte-coreana KCNA informou no domingo (27/11) que Kim e sua filha se encontraram com soldados, cientistas e outros envolvidos no lançamento do míssil Hwasong-17 neste mês.

As fotos mais recentes da KCNA não eram datadas, mas diziam que Kim e sua filha estavam diante de uma multidão "cheia de paixão e felicidade sem limites" que expressou "a mais alta glória e ardente reverência por ele".

As informações sobre a jovem são escassas. Por exemplo, o nome dela nunca foi divulgado oficialmente, mas acredita-se que ela se chama Kim Ju-ae.

O que se sabe sobre a filha de Kim Jong-un?

Crédito, KCNA via Reuters Legenda da foto, Kim Jong-un e sua filha

Mencionada pela primeira vez em 2013

Kim Jong-un lidera um dos países que mais tenta manter tudo que ocorre nele em segredo, e muito pouco se sabe sobre sua vida pessoal.

Em julho de 2012, a Coreia do Norte confirmou que Ri Sol-ju era a esposa de Kim, um mês depois de ela ter sido vista pela primeira vez em público com ele.

Desde então, a mídia sul-coreana especula que os dois têm três filhos — duas garotas e um garoto — sendo Ju-ae a mais velha.

Em setembro de 2013, o jogador aposentado de basquete americano Dennis Rodman, que estava na Coreia do Norte em uma "turnê de diplomacia do basquete", disse ao jornal britânico The Guardian que "Kim teve uma filha".

"Eu segurei seu bebê Ju-ae e falei com [a esposa de Kim] também. Ele é um bom pai e tem uma família linda", disse Rodman ao jornal.

Mas, naquela época, não houve resposta oficial ou confirmação da Coreia do Norte sobre os comentários de Rodman.

Crédito, KCNA via Reuters Legenda da foto, Kim Jong-un e sua filha com militares norte-coreanos

Primeira aparição em 2022

Em 19 de novembro de 2022, a KCNA publicou várias fotos do pai e da filha pela primeira vez, confirmando rumores de longa data sobre sua existência.

A mídia estatal informou que eles estavam conversando com autoridades, inspecionando mísseis e observando o lançamento de um míssil balístico intercontinental de um mirante no dia anterior.

Mas não havia nenhum detalhe do nome ou idade da menina na reportagem.

A idade dela seria entre 12 e 13 anos, aponta Michael Madden, especialista na Coreia do Norte do Centro Stimson, em Washington (EUA).

Para Madden, a aparição pública da jovem pode ser um recado de Kim Jong-un de que "a quarta geração de sucessão no poder virá através da minha linha (de sangue)".

"A revelação da filha de Kim Jong-un interessou os analistas da Coreia do Norte muito mais do que a notícia de que o país lançou com sucesso seu mais poderoso míssil balístico intercontinental", disse a correspondente da BBC em Seul, Jean Mackenzie.

"Será que isso significa que ela foi escolhida como sucessora de Kim Jong-un e um dia governará a Coreia do Norte?"

Crédito, KCNA via Reuters Legenda da foto, Kim Jong-un ficou de mãos dadas com a menina e posou para fotos em frente a um míssil balístico intercontinental; foto foi divulgada em 19 de novembro pela mídia estatal KCNA

Segunda aparição em 2022

E apenas uma semana depois que as primeiras fotos do pai e da filha foram divulgadas, a KCNA publicou outro conjunto de fotos dos dois no domingo.

Novamente, não havia nenhuma menção de sua idade ou nome. Mas desta vez ela foi descrita como a filha "mais amada" ou "preciosa" do líder.

"Isso é certamente impressionante. A fotografia de Kim Ju-ae ao lado de seu pai enquanto é celebrada por técnicos e cientistas envolvidos no último lançamento do ICBM apoiaria a ideia de que este é o começo de seu posicionamento como uma sucessora em potencial", disse Ankit Panda, especialista do Carnegie Endowment for International Peace, à emissora NBC.

Alguns analistas, no entanto, alertam que é muito cedo para dizer se ela será a sucessora.

Crédito, KCNA via Reuters Legenda da foto, Uma das fotos divulgadas pela KCNA em 19 de novembro de Kim Jong-un e sua filha diante de um míssil balístico intercontinental

Chun Su-jin, uma sul-coreana autora de um livro sobre mulheres líderes norte-coreanas, disse em entrevista à agência Reuters que dificilmente as elites norte-coreanas aceitarão a filha de Kim como governante.

"O país não está pronto para um líder do outro gênero [uma mulher]", disse ela. "[Kim] está apenas tentando mostrar que é um pai amoroso, e não só um ditador brutal que atira mísseis."

"Na Coreia do Norte, o gênero ainda é importante para ser um líder", diz Hyun In-ae, um desertor norte-coreano que agora trabalha no Instituto Ewha de Estudos de Unificação, em Seul, na Coreia do Sul.

Hoje já existe uma mulher no regime norte-coreano que vem chamando a atenção do mundo há alguns anos: Kim Yo-jong, a irmã de Kim.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Kim Jong-un e sua irmã Kim Yo-jong

Kim Yo-jong: a irmã poderosa

Quando surgiram rumores e especulações em 2020 sobre a saúde de Kim Jong-un, sua irmã, Kim Yo-jong, foi vista como uma possível substituta para assumir a dinastia da família até que um dos filhos de Kim tivesse idade suficiente.

Kim Yo-jong ocupa um cargo importante no regime há algum tempo. Recentemente, ela fez ameaças à Coreia do Sul por causa das sanções aplicadas contra a Coreia do Norte.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Kim com sua mulher e sua filha

Mas é óbvio que o aparecimento da filha de Kim Jong-un gerou mais perguntas no mundo, diz Jean Mackenzie, da BBC.