São Francisco aprova uso de 'robôs assassinos' pela polícia

Há 8 minutos

A medida foi aprovada na terça-feira (29/11), com uma emenda especificando que os policiais só poderiam usar robôs com força letal após empregar táticas alternativas de apaziguamento.

Em 2016, a polícia de Dallas, no Texas, usou um robô armado com explosivo C-4 para matar um atirador que havia assassinado dois policiais e ferido vários outros.

A polícia de São Francisco (SFPD, na sigla em inglês) disse que o departamento atualmente não possui nenhum robô equipado com força letal, mas que a medida pode ser necessária no futuro.

Connolly, do grupo ativista Stop Killer Robots, acredita que a aprovação do uso de robôs pode "deixar os humanos cada vez mais distantes do uso da força e das consequências do uso da força".