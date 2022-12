Guerra Rússia x Ucrânia: O serviço que ajuda soldados russos a se renderem

Há 1 hora

Mais de 3,5 mil soldados russos e suas famílias fizeram contato com a equipe, diz a Ucrânia

O projeto "I Want To Live" ("Eu Quero Viver", em tradução livre para o português) foi lançado em setembro.

A procura pelo serviço aumentou nos últimos meses quando o presidente russo, Vladimir Putin, mobilizou centenas de milhares de homens do país para a guerra e desde que a cidade de Kherson foi libertada do controle de Moscou.

Como já indicam os corredores escuros, a sede do Serviço de Tratamento de Prisioneiros de Guerra na Ucrânia não é imune aos apagões de energia que assolam o país.

Em um pequeno escritório, encontramos Svitlana (nome fictício), uma atendente ucraniana que fala diariamente com soldados russos.

Ela explica que as noites são mais movimentadas, pois é quando os soldados têm mais tempo livre, podem escapar da supervisão dos superiores e fazer uma ligação.

A BBC teve acesso a algumas das conversas com soldados russos

Alguns soldados russos também entram em contato para fazer provocações, relata Svitlana, embora ela não ache que todos acreditem nas alegações infundadas do Kremlin de que a Ucrânia é governada por nazistas.

"Não podemos julgar um país inteiro", diz. "A maioria deles está preocupada com as próprias vidas."

Parece que Moscou agora bloqueou os números de telefone do serviço ucraniano dentro da Rússia. Ligações de chips do Reino Unido ou da Rússia passaram a ouvir uma mensagem de erro.

Funcionários do projeto dizem que cada interação é diferente

"Faça a si mesmo a seguinte pergunta: pelo que você está lutando?", questiona a narração dramática no vídeo de propaganda do projeto "Eu Quero Viver" dirigido aos soldados russos.

Explosões aparecem em sincronia com uma música evocativa. Há imagens de soldados russos aparentemente se rendendo antes de dois números de telefone serem mostrados no final.

Eles até são instruídos a acenar com uma bandeira branca se estiverem muito perto da linha de frente.

Nas paredes do escritório de Svitlana há fotos de prisioneiros de guerra ucranianos. Acredita-se que todos ainda estejam vivos, e esta linha direta é fundamental para os esforços de Kiev de trazê-los de volta para casa.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, dos Estados Unidos, o Kremlin também está realizando mais trocas de prisioneiros de guerra enquanto tenta acalmar os críticos dentro da Rússia.

Vitalii Matviyenko, que lidera o projeto, diz que o objetivo é ajudar a salvar as vidas daqueles que se rendem

"Este projeto foi criado para que as vidas deles sejam garantidas se esses indivíduos se renderem voluntariamente."

Para a Ucrânia, que está em menor número no embate, também se espera que o esforço desmobilize as forças do invasor.