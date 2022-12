Guerra Rússia x Ucrânia: as condições de Putin para negociar paz no conflito

Vladimir Putin anexou ilegalmente quatro regiões da Ucrânia no final de setembro

O presidente dos EUA, Joe Biden, indicou que estaria pronto para se encontrar com Vladimir Putin, mas a Rússia afirma que a recusa dos americanos e da Europa em reconhecer territórios tomados da Ucrânia torna as negociações de paz mais difíceis.

A Rússia anexou ilegalmente quatro regiões ucranianas no final de setembro, mesmo sem controlar nenhuma delas. Nove meses após a invasão, perdeu mais da metade das terras que conquistou.

Biden disse na noite de quinta-feira (1/12) a jornalistas que está pronto para se encontrar com o líder russo "se de fato houver interesse dele em decidir que está procurando uma maneira de acabar com a guerra".

A aparente agitação da atividade diplomática seguiu meses com poucos sinais de entusiasmo por negociações. Os militares russos foram forçados a recuar no sul da Ucrânia enquanto lançavam ataques generalizados à infraestrutura civil.

Biden fez seus comentários sobre possíveis negociações com o líder da Rússia ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron

Na sexta-feira (2/12), o chanceler alemão, Olaf Scholz, falou com o presidente Putin pela primeira vez desde setembro.

O Kremlin disse que o lado alemão pressionou pelo telefonema, e Putin pediu a Scholz que "reconsiderasse suas abordagens no contexto dos eventos ucranianos".

O porta-voz russo Dmitry Peskov disse a jornalistas anteriormente que Putin permaneceu aberto a negociações destinadas a "garantir os interesses" russos. Mas Moscou certamente não está disposta a aceitar as condições dos EUA. "O que o presidente Biden disse de fato? Ele disse que as negociações só são possíveis depois que Putin deixar a Ucrânia", afirmou.

'Nada de concreto'

O fato de que os EUA não reconhecem "novos territórios" russos na Ucrânia complicou a busca por uma base comum para as negociações, disse Peskov.

No fim de setembro, Putin declarou quatro regiões ucranianas como parte da Rússia. Forças russas ocupam a maior parte de Luhansk, no leste da Ucrânia, mas a invasão de Donetsk estagnou e os russos estão em desvantagem em Kherson e Zaporizhzhia, no sul.