Copa do Mundo 2022: quem é o favorito para ganhar o torneio?

Há 40 minutos

Crédito, Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

À medida que as seleções entram em campo para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo da Fifa, cresce a expectativa sobre quem vai conquistar o título de campeão mundial no Catar neste ano.

Depois de uma fase de grupos marcada por zebras, será que alguém se arrisca a fazer alguma previsão?

Alguns modelos matemáticos, sim.

No gráfico a seguir, você confere as previsões do Opta — um modelo de uma empresa britânica de análise de dados de esporte com base em inteligência artificial que calcula a probabilidade de cada seleção vencer o torneio.

Como o sistema usa os dados mais recentes para avaliar as chances de cada país, o gráfico será atualizado diariamente à medida que o campeonato avança.

Seu dispositivo não consegue exibir esta imagem

Pelos cálculos do Opta, o Brasil aparece como favorito desde o início da Copa, mesmo após sua primeira derrota no campeonato — por 1 x 0 para Camarões na última partida da fase de grupos.

Embora seu favoritismo tenha caído um pouco ao longo do torneio, a seleção brasileira tem hoje 20,6% de chance de levar para casa o hexacampeonato, conforme sugerem os dados atualizados do modelo computacional em 05 de dezembro.

Mas a Argentina desponta como segunda favorita, logo atrás do Brasil, com 19% de chance de erguer pela terceira vez o troféu no dia 18 de dezembro.

A equipe do jogador Lionel Messi, que chegou a apresentar meros 6,6% de chance de vencer o campeonato após perder a primeira partida para a Arábia Saudita por 2 x 1, apresentou uma recuperação significativa.

Já a França aparece atualmente como terceira favorita, com 15,7% de chance de ser campeã, seguida pelas seguintes seleções: Inglaterra (14,1%), Holanda (9,9%), Espanha (8,4%), Portugal (5,7%), Croácia (2,9%), Suíça (1,3%) e Marrocos (1,1%).

Como a previsão é feita

Os cálculos acima foram feitos pelo Opta, modelo de previsão com base em inteligência artificial da Stats Perform, empresa da área de tecnologia esportiva especializada em dados e inteligência artificial.

Para chegar a essas previsões, a companhia afirma que o modelo estima a probabilidade de cada resultado das partidas — vitória, empate ou derrota —, usando as probabilidades do mercado de apostas e o ranking das equipes no Stats Perform.

"As probabilidades e os rankings são baseados em desempenhos históricos e recentes da equipe", explica Jamie Kemp, editor de dados de futebol da Opta, em artigo publicado na BBC Sports.