Covid: as duras regras de controle suspensas pela China após protestos

Há 1 hora

Infectados com a doença podem agora se isolar em casa, em vez de nas instalações do Estado, se apresentarem sintomas leves ou inexistentes.

Também não precisam mais apresentar diagnósticos negativos para entrar na maioria dos locais e podem viajar com mais liberdade dentro do país.

Nas redes sociais, chineses expressaram alívio, mas também preocupação com as mudanças repentinas.

As mudanças radicais indicam que a China está finalmente se afastando de sua política de "covid zero" e procurando "viver com o vírus" como o restante do mundo.