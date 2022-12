Copa do Mundo 2022: 3 curiosidades sobre a seleção do Marrocos, a grande revelação do Mundial

Há 41 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Seleção marroquina se tornou primeiro país da África a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo neste sábado, ao derrotar Portugal

O Marrocos se tornou a grande revelação da Copa do Mundo do Catar.

A seleção marroquina se tornou a primeira seleção africana e árabe a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo neste sábado (10/12), ao vencer Portugal por 1 a 0, após já ter vencido a Espanha.

Mas antes do início do Mundial, os "Leões do Atlas", como a seleção marroquina é conhecida, não estava entre as favoritas.

Vale lembrar que, antes mesmo das vitórias surpreendentes sobre Espanha e Portugal, o Marrocos já havia se classificado como líder do Grupo F, à frente da Croácia (vice-campeã mundial), Bélgica (número 2 do ranking da FIFA) e Canadá (líder das eliminatórias da Copa do Mundo da Concacaf).

Confira três curiosidades sobre a seleção marroquina.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hakimi comemora gol

1. Primeiro país africano e árabe em uma semifinal

Embora o futebol gere grandes paixões em cerca de 20 países do Oriente Médio e da África, apenas três seleções africanas chegaram às quartas de final de uma Copa do Mundo, mas nenhuma conseguiu ir além dessa fase.

Até agora.

Com a vitória sobre a Portugal de Cristiano Ronaldo por um gol com um salto impressionante de Youssef En-Nesyri, os marroquinos garantiram seu lugar entre as quatro melhores seleções do mundo.

As únicas seleções fora da Europa e da América do Sul a chegar às semifinais da Copa do Mundo foram os Estados Unidos, em 1930, e a Coreia do Sul, em 2002.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Marrocos faz parte das nações árabes da África

O nível dos marroquinos na Copa do Mundo do Catar tem sido notável: começaram com um empate (0-0) frente à Croácia, venceram a Bélgica por 2-0 e conquistaram outra vitória sobre o Canadá por 2-1 na fase de grupos.

Nas oitavas de final, empataram em 0 a 0 com a Espanha no tempo normal e venceram por 3 a 0 na disputa de pênaltis.

E frente a Portugal conseguiram desarmar a estratégia ofensiva do adversário e venceram com um gol de Youssef En-Nesyri.

2. A maioria dos jogadores nasceu fora do Marrocos

A migração de marroquinos, principalmente para países europeus, se reflete em sua seleção.

Da equipe de 26 jogadores, 14 nasceram fora do solo marroquino: Bounou, El Kajoui, Hakimi, Mazraoul, Saiss, Amrabat, Ziyech, Zorouy, Chair, Aboukhlal, Amallah, Boufai, El Khannous e Chedira.

Quatro deles nasceram na Holanda, quatro na Bélgica, dois na França, dois na Espanha, um na Itália e um no Canadá.

O autor do gol que levou o jogo contra a Espanha para os pênaltis, Achraf Hakimi, por exemplo, nasceu em Madrid e podia até ter jogado pela La Roja.

"Até tentei com a seleção espanhola, mas vi que não era o meu lugar, não me sentia em casa. Não era por nada em particular, mas pelo que sentia, porque não era o que tinha absorvido e vivido em casa, que é cultura árabe, sendo marroquino. Queria estar na seleção marroquina", disse ele ao jornal esportivo espanhol Marca antes da Copa do Mundo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hakimi estreou no Real Madrid em 2017

O zagueiro de 24 anos ingressou nas categorias de base do Real Madrid, clube com o qual se estreou na primeira divisão em 2017, ano em que conquistou a Supercopa da Espanha.

3. Sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo

Outro fato a destacar sobre o time revelação é que ele sofreu apenas um gol até o momento no torneio.

Até este sábado, o Marrocos é a equipe com menos golos sofridos neste Mundial. A Croácia segue em segundo lugar, com dois gols sofridos apenas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Goleiro Yassine Bounou na vitória sobre Portugal

E isso se deve em grande parte ao goleiro marroquino Yassine Bounou.

"Bono", como é conhecido, nasceu no Canadá, mas seu time atual é o Sevilla da Liga Espanhola.

Apesar de ter sofrido apenas um gol em toda a Copa do Mundo, Bounou também foi peça-chave na partida contra a Espanha, defendendo dois pênaltis naquela vitória marcante.