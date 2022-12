Vulcão Láscar: coluna de fumaça de 6.000 metros leva a decreto de alerta no Chile

As autoridades do Chile decretaram um "alerta amarelo" neste domingo nos arredores do vulcão Láscar, depois que ele liberou uma coluna de fumaça e gases quentes que atingiu 6.000 metros de altura.