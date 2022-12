Assassinato a tiros de 3 mulheres em café de Roma choca a Itália

Há 47 minutos

Giorgia Meloni (à esquerda) postou uma foto dela com Nicoletta Golisano

Três mulheres, incluindo uma amiga da nova primeira-ministra da Itália, foram mortas quando um homem abriu fogo em um café em Roma no domingo (11/12), ferindo outras quatro pessoas.

As vítimas participavam de uma reunião da associação de moradores de um prédio da região.

O suspeito, de 57 anos, está sob custódia. Ele tem um histórico de brigas com alguns membros do conselho da associação, de acordo com a imprensa local.