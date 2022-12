FTX: 'rei das criptomoedas' é indiciado por fraudes nos EUA

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sam Bankman-Fried era conhecido como 'rei das criptomoedas'

Conhecido como o "rei das criptomoedas", o empresário Sam Bankman-Fried foi indiciado nesta terça-feira por promotores dos Estados Unidos.

Ele vai enfrentar oito acusações criminais depois de ser preso na noite de segunda-feira, nas Bahamas.

A acusação contra o fundador e ex-CEO da plataforma de criptomoedas FTX inclui crimes como conspiração para fraudar os EUA, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

Um tribunal federal de Manhattan, em Nova York, anunciou que o empresário de 30 anos foi acusado pelo mau uso de centenas de milhões de dólares de fundos dos clientes de sua empresa.

A FTX, uma das maiores empresas de criptomoedas do mundo, colapsou no mês passado, afetando todo o mercado de criptomoedas.

As acusações apontam que ele desempenhou um papel central na queda vertiginosa da FTX e que ocultou seus problemas financeiros do público e dos investidores.

Sam Bankman-Fried também foi acusado de violar as leis de financiamento de campanha, uma acusação que pode ter repercussões de longo alcance, já que Bankman-Fried foi um dos maiores doadores políticos deste ano.

Essas acusações se somam às já anunciadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que alegou que o empresário fraudou investidores e usou seus recursos para comprar imóveis em seu nome e de sua família, segundo denúncia tornada pública pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, em Nova York.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sam Bankman-Fried foi indiciado por diversas fraudes nos EUA

Bankman-Fried foi preso na segunda-feira nas Bahamas e deve ser extraditado para os Estados Unidos. Ele nega ter cometido qualquer fraude, embora tenha reconhecido em entrevista à BBC que "não era tão competente quanto pensava".

Sua equipe jurídica emitiu um comunicado dizendo que está revisando as acusações "e considerando todas as suas opções legais".

Castelo de cartas

Bankman-Fried construiu um "castelo de cartas baseado em fraudes", afirmou Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Gensler acrescentou que as acusações também eram um apelo para que outras plataformas cumpram a lei dos Estados Unidos.

A FTX entrou com pedido de falência nos EUA, deixando milhares de clientes impossibilitados de retirar seu dinheiro investido no mercado.

No auge dos negócios e do sucesso, Bankman-Fried chegou a ser chamado de uma "versão mais jovem" do histórico investidor americano Warren Buffet, um dos homens mais ricos do mundo.

No final de outubro, Bankman-Fried tinha um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões).

No entanto, de acordo com sua versão dos fatos, ele subestimou a grande quantidade de dinheiro necessária para cobrir os saques dos clientes da FTX, causando pânico entre os investidores.

Muitas empresas americanas que lidam com moedas digitais têm lutado com a contração da economia no país e com as preocupações sobre a viabilidade das criptomoedas em geral.

Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX em 11 de novembro.