Crise no Peru: o que é o estado de emergência decretado após protestos

Há 38 minutos

As forças militares foram usadas em várias regiões do Peru

O governo peruano decretou estado de emergência em todo o país por 30 dias, informou o ministro da Defesa, Alberto Otárola, na quarta-feira (14/12), após uma reunião do Conselho de Ministros que está em sessão permanente.

O ministro disse que esta medida é uma resposta "contundente" à onda de protestos violentos que abalou o país nos últimos dias, após o afastamento pelo Congresso do presidente Pedro Castillo, a quem a Justiça acusou de rebelião após ele tentar dissolver o Congresso e estabelecer um "governo de exceção".

Otárola indicou que esta medida implica a suspensão dos direitos à liberdade de reunião, liberdade de trânsito, liberdade e segurança pessoal; e o direito à inviolabilidade do domicílio.

O anúncio estende assim o estado de emergência a todo o país, depois de a presidente, Dina Boluarte, o ter declarado para "as áreas de alto conflito social" no sul na segunda-feira (12/12).

Nesse mesmo dia, Boluarte apresentou ao Congresso uma proposta para antecipar as eleições gerais para abril de 2024 e, posteriormente, manifestou sua vontade de antecipá-las para o final de 2023.

Foi convocada para a manhã de quinta-feira (15/12) uma reunião do plenário do Congresso para discutir a proposta. Espera-se que o ministro da Justiça, José Tello, compareça para fazer uma avaliação técnica do assunto.