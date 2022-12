Harry e Meghan na Netflix: William 'gritava e berrava' comigo em reunião, diz Harry

Há 19 minutos

No documentário da Netflix sobre sua saída da família real, o príncipe Harry disse que foi "assustador" ver seu irmão, o príncipe William, "gritar e berrar" com ele quando eles se encontraram para discutir o futuro de Harry e Meghan.

Depois que sua esposa contou como estava sua saúde mental, o príncipe Harry disse ter ficado arrasado. No entanto, afirma, ele havia sido "treinado" para se preocupar mais com o que as pessoas iriam pensar.