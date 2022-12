Argentina tricampeã: o que acontece com a taça da Copa do Mundo depois da comemoração

Há 59 minutos

A Argentina venceu a França nos pênaltis neste domingo (18/12), na final da Copa do Mundo 2022, se tornando tricampeã e entrando para o seleto clube de seleções com três estrelas na camisa.

Os argentinos receberam o troféu, que é parte fundamental das comemorações pela vitória no Mundial, em um enredo que se repete a cada quatro anos.

Para deixar a vitória registrada na taça oficial do campeonato, após a comemoração, o objeto é encaminhado para a pacata cidade de Paderno Dugnano, na região metropolitana de Milão, no norte da Itália.

Eles precisarão deixar o troféu tinindo como se fosse novo e gravar, no disco circular que fica em sua base, o nome da seleção da Argentina.

A taça, obra idealizada em 1971 pelo ourives e escultor italiano Silvio Gazzaniga, é toda confeccionada de forma artesanal, exceto pelo registro do nome dos países campeões

O padrão é: o ano do campeonato seguido pelo nome do vencedor, em grafia que respeite o idioma do campeão.