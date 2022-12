Nasa: impacto de sonda em asteroide espalhou 1.000 toneladas de rocha pelo espaço

Imagem do asteroide Dimorphos antes de ser atingido por sonda da Nasa

A sonda da Nasa que atingiu deliberadamente um asteroide no mês de setembro passado espalhou 1.000 toneladas de rocha pelo espaço, o que vai ajudar a agência espacial americana com mais informações sobre o estudo desse tipo de material.

Dois asteroides que orbitam o Sol e ocasionalmente se aproximam da Terra foram os alvos da Nasa. Eles não representam uma ameaça ao nosso planeta, mas a proximidade fez com que fossem candidatos preferenciais para o teste.

Os cientistas que trabalham no projeto conseguiram até mesmo avaliar a eficácia do impacto. A força transferida para Dimorphos foi 3,6 vezes maior do que se a sonda tivesse sido simplesmente absorvida pelo asteroide e não produzisse nenhum material ejetado.