Protestos no Peru deixam 20 mortos e 63 feridos

Há 57 minutos

Os protestos desencadeados no Peru após o impeachment e a prisão do ex-presidente Pedro Castillo — que tentou dissolver o Congresso e estabelecer um governo de emergência — deixaram cerca de vinte mortos na última semana, segundo dados do Ministério da Saúde do país.

Numa atualização publicada na sexta-feira (16) no Twitter, as autoridade sanitárias contabilizavam 20 mortos e 63 hospitalizados.

Tensão em Ayacucho e turistas retidos

Um juiz ordenou 18 meses de prisão preventiva para Castillo, acusado dos crimes de rebelião e formação de quadrilha, enquanto o governo Boluarte — que já havia declarado estado de emergência nacional na véspera (14) — decretou toque de recolher noturno por cinco dias em 15 províncias do país para lidar com problemas de ordem pública.

Cusco é a base da qual as pessoas partem para conhecer a cidadela inca no alto da Cordilheira dos Andes.

O aeroporto de Cusco foi fechado na segunda-feira (12) depois que os manifestantes tentaram invadir o terminal. Na sexta-feira (16), as operações aéreas foram retomadas com um primeiro voo que partiu às 13h30 no horário local (15h30 no horário de Brasília), informou o Ministério da Defesa do Peru.